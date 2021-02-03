 

Российский посол оценил угрозу ядерной войны с США

03.02.2021, 19:46, Новости дня
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Посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что здравомыслящие американские генералы вряд ли рассматривают возможность ядерной войны с Москвой.

«Я не верю, что здравомыслящие американские генералы думают о ядерной войне. Я думаю, что такая идея блуждает в головах нездоровых политиков», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем, которые якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами.

По словам Ричарда, со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась. Адмирал уверен, что исключение возможности использования ядерного оружия со стороны вероятных противников Вашингтона ошибочно.

Игорь Коротченко отметил газете ВЗГЛЯД, что ядерная война в теории возможна, хотя риск ее минимален.



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