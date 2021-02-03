Урганту предложили заняться воспитанием школьников

03.02.2021, 19:46, Новости дня

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Российское движение школьников предложило телеведущему Ивану Урганту стать советником директора школы по воспитательной работе, сообщила пресс-служба движения.

В ходе недавнего выпуска шоу «Вечерний Ургант» телеведущий прокомментировал новость о том, что в 2022 году во всех регионах РФ пройдет конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию. В нынешнем году конкурс состоится в десяти пилотных регионах. Ургант в свойственном формате своего шоу иронично рассказал об этой новости, сведя функции советников-воспитателей до примитивного общения с детьми по поводу модной музыки и трендов, передает Regnum.

В своем Instagram РШД предложили Урганту попробовать себя в роли советника-воспитателя.

«Посмотрев ваш вчерашний выпуск, мы поняли, что школа потеряла в вашем лице отличную кандидатуру на роль советника-воспитателя», – отмечается в сообщении.

«Мы приглашаем вас на один день погрузиться в атмосферу школьной милоты, чтобы вы продемонстрировали свои талант и мастерство, а также поделились своим жизненным опытом и патриотическими чувствами, так сказать, задали высокую планку для будущих советников директоров!» – добавили в РШД и предложили телеведущему взять себе в помощники соведущих «Вечернего Урганта».

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Публикация от Российское движение школьников (@skm_rus)

Напомним, что 22 января 2021 года дан старт конкурсу «Навигаторы детства», участники которого будут претендовать на новые должности советников директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями в школах. Такие новые должности будут официально введены в штатное расписание общеобразовательных учреждений в пилотном варианте в 10 регионах РФ уже с 1 марта 2021 года. Конкурс реализует Российское движение школьников при поддержке Министерства просвещения.

Партнерами РДШ в рамках реализации программы станут МДЦ «Артек», Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования и Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена. Очная часть программы обучения пройдет непосредственно в «Артеке», где в ходе занятий участники программы смогут узнать многие традиционные и современные форматы воспитательной деятельности детского лагеря, которые с успехом можно использовать в условиях школы.