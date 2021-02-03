Приянка Чопра о неожиданной помолвке с Ником Джонасом, отношениях на расстоянии и особенных татуировках

03.02.2021, 19:44, Разное

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Приянка Чопра не побоялась рискнуть несколько лет назад, променяв карьеру актрисы в Индии на ту же стезю, но в чужой ей Америке. Задуманное удалось – Приянка получила мировую известность, роли в успешных фильмах, а также мужа – участника популярной музыкальной группы Ника Джонаса. После громкой свадьбы пары, которая длилась несколько дней, о Приянке узнали даже те, кто не смотрел ни одного проекта с ее участием. Недавно она также выпустила книгу о своей жизни и теперь принимает активное участие в ее промо-кампании. Например, актриса стала героиней обложке и cover story британского ELLE. В интервью она рассказала много интересного – публикуем примечательные цитаты.

О неожиданной помолвке:

Я не ожидала предложения… Мы встречались всего два месяца! Я думала, что это случится, но все равно была в абсолютном шоке. В итоге, я решила отпустить ситуацию из-под своего контроля и довериться. К тому моменту мы периодически встречались где-то на протяжении двух лет. Переписывались время от времени и все такое, и, возможно, какая-то часть меня хотела чего-то более серьезного. Но в тот момент я поставила паузу в отношениях с парнями. Я не хотела ни с кем ничего романтического. Однако к Нику у меня всегда было какое-то особенное чувство, и поэтому мы оставались на связи, где бы ни находились. Отличительная черта моего мужа – решительность, он всегда получает то, чего хочет! Если он в чем-то уверен, он уверен.

О татуировках:

Когда мы обручились, Ник сказал мне, что я подошла по всем его пунктам. Так что на первую годовщину нашей помолвки мы сделали парные татуировки в честь этого: моя находится за ухом, а его – на руке.

Об отношениях на расстоянии:

Мы видимся друг с другом каждые три недели. Где бы мы ни находились, мы летим друг к другу, по меньшей мере, раз в месяц на пару дней. Это стало нашим правилом сразу после свадьбы. Иначе мы бы просто не виделись. Мне кажется, наши команды тоже поженились! Они вынуждены разговаривать друг с другом в стиле “Она будет занята в это время. Нет, мы не можем этого сделать… Но это день, когда мы свободны… Мы должны это поменять”. Это же просто разговор супругов.

О двухлетней годовщине брака:

Кажется, что прошло уже много времени, но в то же время это ощущается как мгновение. Это так странно… У меня такое чувство, будто я уже и не помню, какой была жизнь до встречи с ним.