Мнение: Нормативные автодороги в России, летающее такси и дискриминатор Маск

03.02.2021, 19:40, Разное

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1. В России постепенно растёт качество автодорог. Как видно по заглавному графику, дороги местного значения постепенно переводятся в категорию более высокого уровня – дороги регионального значения. Это предполагает существенное улучшение качества таких дорог:

https://ruxpert.ru/Статистика:Автодороги_России,_отвечающие_нормативным_требованиям

2. Впрочем, бывают машины, для которых качество дорог не имеет значения. В России недавно продемонстрировали прототип летающего такси:

https://www.youtube.com/watch?v=lN4Vb8LdgBY

3. Илону Маску разрешено напропалую пиариться, троллить и даже немного манипулировать биржей. В этом американские власти не видят особых проблем.

Но есть в современных США и непростительные грехи. Например нельзя отказывать мигрантам в приёме на работу. Даже тогда, когда они не являются гражданами США:

https://lenta.ru/news/2021/01/29/dicr/

Министерство юстиции США расследует дело в отношении главы SpaceX Илона Маска. Компанию подозревают в дискриминации иммигрантов при приеме на работу, пишет CNBC.

Ведомство получило жалобу от человека, который утверждал, что в марте 2020 года он проходил собеседование на одну из должностей. Компанию попросили его подтвердить законность проживания на территории страны. В конечном итоге SpaceX отказала в трудоустройстве, потому что он не является гражданином США.

Власти потребовали от компании предоставить информацию о гражданстве и статусе нахождения в США их сотрудников.