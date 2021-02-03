Ученые назвали преимущества чтения на свежем воздухе

03.02.2021, 19:34, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Исследователи измеряли реакции зрительных нейронов на квадраты светлых и темных оттенков. Опыты продемонстрировали, что визуальный контакт на улице увеличивался, а чтение при хорошем освещении эффективно стимулирует мозговую деятельность.

Для подчеркивания важных моментов в картинках, мелодиях и тексте – специалисты используют контраст. В зрении он объясняет отличие в насыщенности света между стимулом и окружением. Благодаря контрастности легко воспринимается темная буква на белой странице. Раньше опыты говорили о том, что контраст не изменяется от яркости света: темный шрифт на светлой странице остается темным и при солнечной погоде, и при плохом освещении в комнате.

В колледже оптометрии Государственного университета Нью-Йорка исследователи изучали чтение при разном освещении. Специалисты проводили тестирование на людях и кошках, где измеряли реакции зрительных нейронов на квадраты темного и светлого оттенка в комнате и на улице.

На животных и добровольцев надевали мониторы ЭЭГ для отслеживания ритма волн мозговой активности. Далее исследователи проверяли реакции мозга при различном освещении. Как выяснилось, контраст текста обуславливается яркостью света. ЭЭГ продемонстрировало, что нейроны зрительной коры реагируют на перемены света и влияют на принятие букв. Такую обусловленность обнаружили и у различных млекопитающих.

Итоги работы опубликовали в издании Cell Report, где исследователи сообщили, что на улице повышается визуальный контраст. Также эксперты добавили, что яркий свет хорошо побуждает мозг и помогает четко различить текст на бумаге.

Источник: naked-science.ru