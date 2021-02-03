“Минимум шесть месяцев”: Ученые уточнили длительность наличия антител против коронавируса

03.02.2021, 19:34, Разное

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Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили нюансы наличия антител к коронавирусу у переболевших COVID-19 людей. Выяснилось, что защита организма против SARS-CoV-2 остается актуальной на протяжении полугода.

В исследовании ученых, представляющих Биобанк Великобритании, приняли участие в общей сложности 20,2 тысяч человек. На протяжении с мая по декабрь прошедшего года эксперты научной организации регулярно производили забор анализов крови у пациентов, делая затем оценку серопрелевантности. Таким образом они идентифицировали количество людей в пределах популяции, имеющих положительный результат теста на наличие SARS-CoV-2. Сообщается, что наиболее часто антитела, сигнализирующие о перенесенной болезни, обнаруживались в крови исследуемых людей возрастом моложе 30 лет (13,5%), а, в свою очередь, реже всего – у пациентов старше 70 лет (6,7%). При этом, в качестве самого распространенного симптома заболевания отмечались проявления потери обоняния и вкуса, фиксируемые в 43% инцидентов, а у 24% заболевших симптомы вообще выявлены не были. В итоге, после проведения анализа количества антител в крови исследуемых, специалисты обнаружили, что в 99% случаев показатель защищенности оставался на высоком уровне спустя три месяца, а 88% имели антитела и по прошествии полугода после того, как у них проявились первые симптомы недуга.

“Хотя мы не можем точно сказать, как это связано с иммунитетом, этот результат позволяет предположить, что люди могут быть защищены против повторного заражения как минимум спустя шесть месяцев после инфицирования коронавирусом. Более продолжительные наблюдения позволят нам определить, насколько долго держится эта защита”, – резюмировала результаты научной работы один из руководителей Биобанка, профессор Наоми Аллен.

Источник: tass.ru