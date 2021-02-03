Ученые обнаружили связь между метаболическим синдромом и сердечно-сосудистыми заболеваниями

03.02.2021, 19:34, Разное

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Ученые из Уппсальского университета смогли обнаружить связь между метаболическим синдромом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Выводы специалистов основаны на результатах продольного исследования, проводившегося на протяжении 40 лет.

Воздействие большинства, но не всех факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний с возрастом снижается. В ходе исследования исследователи наблюдали за 2123 мужчинами в возрасте 50 лет (на исходном уровне с повторными исследованиями в возрасте 60, 70, 77 лет и 82). Сила метаболического синдрома как фактора риска возникновения инфаркта миокарда, ишемического инсульта и сердечной недостаточности при отдельном анализе снижалась с возрастом.

В проведенном исследовании эксперты оценили влияние старения на силу метаболического синдрома как фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний с использованием Уппсальского лонгитюдного исследования взрослых мужчин (ULSAM) с повторными обследованиями в течение более чем 40-летнего периода наблюдения. Гипотеза о том, что способность метаболического синдрома прогнозировать сердечно-сосудистые заболевания будет снижаться с возрастом, но по-прежнему будет значительной и в пожилом возрасте.

Пациенты с историей инфаркта миокарда, инсульта или сердечной недостаточности на исходном уровне в возрасте 50 лет были исключены из дальнейшего анализа. Также были исключены люди с отсутствующими данными о факторах риска, включенных в определение синдрома, исходная выборка в возрасте 50 лет состояла из 2123 мужчин. Подавляющее большинство отсутствующих данных произошло из-за невозможности измерения липидов в течение определенного периода времени. Не наблюдалось значительных различий в ИМТ или систолическом артериальном давлении между субъектами с отсутствующими данными по липидам и без них.

В возрасте 50 лет распространенность метаболического синдрома составляла 13%, но увеличилась до 35% в возрасте 60 лет. После этого распространенность снизилась до 23% в возрасте 70 лет и оставалась практически на этом уровне также в пожилом возрасте. Было отмечено увеличение ИМТ на 1,2 кг/м2 в возрасте от 50 до 70 лет, но оно было стабильным после 70 лет. Отмечалось постепенное повышение артериального давления на 17 мм рт.ст. до 77 лет, при этом наблюдалось повышение уровня глюкозы до 82 лет. Для сердечно-сосудистых заболеваний коэффициент риска снизился с 2,77 в возрасте 50 лет до 1,30 в возрасте 82 лет. Поскольку данные были получены в ходе обсервационного исследования, любое влияние метаболического синдрома на пожилых людей необходимо проверить в дальнейшем в рандомизированном клиническом исследовании.

Источник: www.nature.com