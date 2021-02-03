 

Минюст предложил судить «национал-врагов» с портретом Вышинского в зале заседаний

03.02.2021, 19:31, Разное
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Министерство юстиции выступило с инициативой вносить в залы суда портреты советского прокурора Андрея Вышинского, когда судят «государственных изменников, предателей, национал-врагов различного толка». Таким образом, считают чиновники, подсудимый будет осознавать неизбежность обвинительного приговора и активнее сотрудничать с судом, «не пытаясь спорить с обвинением».

Прокурор Вышинский, отмечают в пресс-службе ведомства, символизирует для большинства россиян принцип неотвратимости наказания, регулярность и неизбежность судов над врагами Отечества, а следовательно может применяться в качестве «напоминания о расплате за любые действия против своей страны».

«Символизм фигуры Андрея Вышинского заключается в его железном принципе: судить в первую очередь не по законам, а в интересах своего государства. Процессы над госизменниками или потенциальными врагами государства – тот случай, когда применение этого принципа не желательно, а необходимо. Вышинский заложил в нашу историю нить справедливости, методику безусловного разгрома любой защиты внутреннего противника», – заключили в министерстве.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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