 

Мнение: Mass Effect Remastered

03.02.2021, 19:30, Разное
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Вышел трейлер обновленной версии "Mass Effect", которая выйдет в марте этого года.
Оригинальную трилогии умеренно обработали напильником, особенно, сильно устаревшую первую часть.

Сама история и персонажи этой трилогии отличные – хорошая космическая опера, которая к сожалению так и не добралась до экранизации. Тем кто в свое время пропустил, рекомендую ознакомиться, в особенности если вам нравится космическая фантастика.

PS. Лучшая концовка ME-3 описана в "теории одурманивания", которая де-факто лучше, чем оригинальный финал.

Источник: Colonel Cassad



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