Мнение: Mass Effect Remastered

03.02.2021, 19:30, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вышел трейлер обновленной версии "Mass Effect", которая выйдет в марте этого года.

Оригинальную трилогии умеренно обработали напильником, особенно, сильно устаревшую первую часть.

Сама история и персонажи этой трилогии отличные – хорошая космическая опера, которая к сожалению так и не добралась до экранизации. Тем кто в свое время пропустил, рекомендую ознакомиться, в особенности если вам нравится космическая фантастика.

PS. Лучшая концовка ME-3 описана в "теории одурманивания", которая де-факто лучше, чем оригинальный финал.

—