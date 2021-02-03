Кабаева подарила Губерниеву шампанское с плантации в Геленджике

03.02.2021, 19:28, Новости дня

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Российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева на новый год подарила спортивному журналисту Дмитрию Губерниеву бутылку шампанского, выращенного в Краснодарском крае, в поселке Дивноморское рядом с Геленджиком. Об этом Губерниев рассказал в интервью Василию Конову, опубликованном 2 ферваля в YouTube.

“Последнее мое общение с Алиной Маратовной было 6 октября, в мой день рождения, когда она мне позвонила и поздравила. Со своего мобильного телефона, который у меня есть. Мы можем перезваниваться. Чаще я это делаю с ее помощницей Аней. Мне была подарена бутылка шампанского на новый год из усадьбы Дивноморское”, – рассказал комментатор.

Он рассказал, что любит это вино, покупает его несколько лет и знает, “кто вложился в эти виноградники”.

Российские и западные таблоиды писали, что Путин имеет личные отношения с Кабаевой. Она возглавила совет директоров холдинга “Национальная медиа группа”, которому принадлежат более 10 телеканалов, в 2014 году.

Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального 19 января опубликовал расследование “Дворец для Путина. История самой большой взятки” о резиденции президента РФ в Краснодарском крае. В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местная Федеральная служба безопасности “настоятельно просит” обходить мыс Идокопас за милю. “Свое требование они ничем не объясняют, просто отправляют всех рыбаков в обход в открытое море за 2 км от берега”, – говорится в материале. Почти двухчасовой фильм-расследование ФБК опубликован в YouTube.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. Владельцев имения в Геленджике он назвал предпринимателями, но не сказал их имена.

25 января ролик прокомментировал и сам Путин: сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицает, что дворец принадлежит ему, а расследование назвал “компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян”.

В ФСБ запрет на полеты в районе “дворца Путина” мотивировали “возросшей разведывательной активностью” соседних стран.

Журналисты “Радио Свобода” нашли подтверждение, что в работах над секретной резиденцией Путина под Геленджиком участвовала фирма, строившая для него персональный лыжный курорт под Сочи.

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