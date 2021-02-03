 

Джамала рассказала, сколько сбросила за три недели похудения

03.02.2021, 19:28, Новости дня
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Украинская певица Джамала 3 февраля в Instagram сообщила, что за три недели похудела на 800 г. 

“Готова докладывать о проделанной работе и новых правилах питания за прошедшие три недели. Чуда не случилось. Хотя результаты анализов говорят, что я уменьшилась в объемах, и уменьшилось количество жировой массы, но весы показали, что я сбросила всего 800 г”, – написала певица.

Джамала подчеркнула, что продолжает идти к своей цели и чувствует себя вдохновленной, так как остальные показатели улучшились.

“Я счастлива, что могу гордиться своими новыми результатами и продолжать путь к заветной десяточке!” – подытожила она.

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Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

14 января певица сообщила, что намерена сбросить 10 кг, чтобы вернуться в прежнюю форму. На момент публикации вес артистки составлял 69 кг.

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) родилась в 1983 году в Киргизской ССР. Школьные годы артистки прошли в Крыму, куда ее семья переехала в 1989 году.

Творческую карьеру певица начала в 18 лет, а в 2016 году победила на “Евровидении 2016” в Стокгольме с песней “1944”.

Певица замужем за экономистом Бекиром Сулеймановым – пара зарегистрировала брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая, который родился в июле 2020 года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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