Нардеп Устинова: СБУ признала, что Козак связан с деньгами РФ через Медведчука еще в 2019, но без политической воли дела лежали погребенными в СБУ

03.02.2021, 19:28, Новости дня

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Без политической воли руководства страны дела телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK долгое время “лежали погребенными в СБУ”, заявила нардеп “Голоса” Александра Устинова. Об этом она сказала в комментарии “Цензор.НЕТ”.

Устинова рассказала, что в 2019 году ее избрали заместителем председателя Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая рассматривала вопрос собственности трех телеканалов.

“Тогда, на уровне парламента, нам удалось зафиксировать весь путь пророссийских телеканалов от их появления до попадания в руки депутата ОПЗЖ Тараса Козака”, – заявила парламентарий.

По словам Устиновой, еще во время заседаний комиссии СБУ признала, что Козак связан с деньгами Российской Федерации через главу политсовета ОПЗЖ, кума президента РФ Владимира Путина, Виктора Медведчука.

“Наша ВСК даже продемонстрировала схему того, каким образом “112 Украина” и другие телеканалы отбирались у их оригинальных владельцев и передавались Медведчуку. Однако без политической воли руководства, эти дела долгое время так и лежали погребенными в СБУ”, – заявила нардеп.

Устинова считает закрытие телеканалов, которые “несут откровенно пророссийскую риторику, финансируются Российской Федерацией и создают тонны “фейковых новостей”, очень нужным шагом для усиления национальной безопасности и обороны страны.

“Мы находимся в условиях гибридной войны, когда каждая ложная новость может играть на руку врагу и разрушать страну изнутри. В то время как аудитория пророссийских телеканалов разрослась до нескольких миллионов человек”, – подытожила она.

В своем Facebook Устинова также отметила, что наложить санкции на украинского гражданина Украина может только в случае, если этот гражданин осуществляет террористическую деятельность. По ее данным, если СБУ вело это дело и собирало доказательства для передачи в СНБО, то процессуальное руководство должен был осуществлять Офис генпрокурора Ирины Венедиктовой.

“У меня только один вопрос – где подозрение от Венедиктовой в терроризме? Только она, как генпрокурор может подписать подозрение нардепу”, – написала Устинова.

https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/4514345538591886

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что решение СНБО было принято по рекомендации Верховной Рады и Службы безопасности Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 17 из 19 членов совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. Воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков. Он заявил, что за если украинские граждане замечены в финансировании терроризма, их нужно привлекать к уголовной ответственности, а не вводить санкции. Также он отметил, что если телеканалы были замечены в сотрудничестве со страной-агрессором, у них могут отозвать лицензии.

Зеленский заявил, что пропаганда должна получить жесткую реакцию со стороны общества. Он подчеркнул, что решение о санкциях “принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого”.

Украинский Минкульт намерен просить платформу YouTube также закрыть каналы “112 Украина”, ZIK и NewsOne.

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленскому в связи с решением о санкциях против каналов.

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