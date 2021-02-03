 

“Не сильная я никакая, обычная”. Жена Навального поблагодарила за поддержку

03.02.2021, 19:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На страницу в Instagram жены российского оппозиционера Алексея Навального Юлии подписалось более миллиона человек. Об этом она сообщила в соцсети 3 февраля.

“Ого, вас уже миллион! Не знаю, чем вас тут развлекать. В моей жизни последнее время –  отделения полиции, суды и обыски. Вы пишете мне, что я сильная. Да не сильная я никакая, обычная. Я читаю все ваши сообщения и понимаю, что столько хороших, сильных и правильных людей поддерживает Алексея и меня, что отступать и бояться не нужно. Мы все равно победим”, – написала Юлия.

По ее словам, когда Навального отравили в августе 2020 года, Юлия решила написать “спасибо” каждому, кто ее поддержал.

“Я закончила отвечать в середине сентября. Сейчас вас столько, что я закончу отвечать на ваши сообщения, когда его уже отпустят. Поэтому напишу сразу всем. Спасибо вам огромное за то, что выходите, за то, что пишите, за то, что спрашиваете, как я. Я в порядке. Муж вот письмо написал. Мама голубцы прислала. Дочка tiktok завела. А сама я получила штраф за то, что просто шла по своему родному городу. Все, как у всех”, – подчеркнула Навальная.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @yulia_navalnaya

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения. Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию “Ив Роше” заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу “Ив Роше”. В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний. 

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили. 

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году “систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию”. 

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. В течение этих двух дней, по данным правозащитников, задержали более 9 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Мясников объяснил необходимость радоваться росту числа заболевших коронавирусом

12.11 / Женщина в Москве попыталась продать сына за 500 тыс. рублей

01.07 / Элез Биберай назначен и.о. директора «Голоса Америки»

26.11 / Россия направила в Донбасс 100-й гуманитарный конвой

14.08 / Беларусь выдала задержанных под Минском “вагнеровцев” России

30.11 / На поддержку семей с детьми в РФ выделили более 1,5 трлн рублей

26.09 / Коронавирус в США мутирует и может стать более заразным

24.06 / Бывший футболист “Халла” сделал второй в истории английского футбола каминг-аут

20.11 / СБУ разоблачила в Черкассах растрату 2,4 млн грн, выделенных на борьбу с COVID-19

10.11 / Помпео предсказал «передачу власти второй администрации Трампа»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска