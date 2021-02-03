 

Армения решила закупить российскую вакцину «Спутник V»

03.02.2021, 18:52, Новости дня
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Армения ведет активные переговоры с российской стороной по вопросу закупки вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщила глава Минздрава республики Анаит Аванесян на встрече с послом РФ в Ереване Сергеем Копыркиным.

«Для нас очень важно тесное сотрудничество с российской стороной, регулярное информирование и обмен опытом. Сегодня наши специалисты активно ведут переговоры по закупке российской вакцины «Спутник V». В этом контексте хочу отметить, что Минздрав подписал соглашение о сотрудничестве в рамках инициативы COVAX FACILITY, и мы готовы приобрести российскую вакцину также в рамках этой инициативы», – передает ее слова ТАСС.

Министр также выразила благодарность РФ за регулярную помощь в борьбе с пандемией.

Напомним, в понедельник Министерство здравоохранения Армении одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

В ноябре 2020 года глава российского Минздрава Михаил Мурашко передал армянскому коллеге Торосяну образцы вакцины «Спутник V». Позднее армянское министерство сообщало, что вакцину испытают на добровольцах. В декабре министр здравоохранения Армении Арсен Торосян записался в добровольцы для испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции.



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