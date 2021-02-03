 

Аксенов: Анонимность инвесторов в Крыму позволит обойти санкции

03.02.2021, 18:52, Новости дня
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Закон, гарантирующий конфиденциальность инвесторам в Крыму, позволит обойти ограничения, введенные против полуострова, и усилит его инвестиционный потенциал, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Законопроект, призванный решить вопрос конфиденциальности, имеет особое значение для Республики Крым как инструмент для ликвидации факторов, ограничивающих инвестиционный потенциал нашего региона», – сообщил Аксенов во «ВКонтакте».

Он пояснил, что, согласно проекту закона, планируется закрепить особые административные районы, которые гарантируют участникам анонимность информации, содержащейся в едином госреестре.

По мнению Аксенова, создание особых административных районов станет эффективным инструментом для привлечения инвестиций и ускорения социально-экономического развития самых молодых регионов России.

Новые механизмы вместе с уже действующей свободной экономической зоной (СЭЗ) и другими соглашениями помогут расширить возможности для успешного развития полуострова, уверен глава региона.

СЭЗ в Крыму и Севастополе начала действовать с 1 января 2015 года.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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