Шейлин Вудли встречается с футболистом Аароном Роджерсом

03.02.2021, 18:50, Разное

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Актриса Шейлин Вудли, похоже, нашла новую любовь – если верить источнику E! News, 29-летняя актриса встречается с 37-летним игроком в американский футбол Аароном Роджерсом, выступающим на позиции квотербека команды Национальной футбольной лиги “Грин Бэй Пэкерз”.

Шейлин Вудли Аарон РоджерсОни сохранили все в тайне. Аарон был очень сконцентрирован на спортивном сезоне, но они виделись и поддерживали связь. Они продолжают общаться, встречаться, когда могут. Оба сосредоточены на своей карьере, но также уделяют время друг другу,- рассказал инсайдер. Пока Аарон был сосредоточен на сезоне, Шейлин снималась в новом фильме в Монреале под названием “Мизантроп”. Ранее Роджерс активно готовился взять в жены актрису Оливию Манн, с которой он встречался с 2014 года, затем состоял в отношениях с Келли Рорбах, а после переключился на автогонщицу Данику Патрик. Что касается Вудли, она состояла в длительных отношениях с игроком национальной сборной Фиджи Беном Волаволой.

Мы были на пути к браку и детям. Я поняла, что все еще в том возрасте, когда не могу полностью посвятить себя семье. Я не могла быть полностью его, и не любила себя за это,

– говорила Шейлин о своих отношениях с Беном в апреле прошлого года.

Шейлин Вудли и Бен Волавола Даника Патрик и Аарон Роджерс