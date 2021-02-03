Сергей Лавров ответил цитатами из “Брат-2” на вопросы об агрессивной политике Запада

03.02.2021, 18:40, Разное

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В разговоре с журналистами на тему непростых отношений с Западом министр иностранных дел Сергей Лаврой употребил фразу Александра Невского: «не в силе Бог, а в правде».

— Мы всё-таки вежливые люди и привыкли добиваться своих целей вежливо и культурно. Как говорится устами одного известного персонажа российского кинематографа, “не в силе Бог, а в правде”. Ну и у нас есть хорошая пословица, которую нужно помнить: “Мягко стелем, но жёстко спать”, — сказал дипломат после переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

В своей речи дипломат указал, что происходящее в РФ не касается других стран, что вежливые манеры не стоит воспринимать как проявление слабости.

Выражение «не в силе Бог, а в правде» было произнесено князем Александром Невским в 1240 году около храма Святой Софии в Великом Новгороде.

Фразу «сила в правде» любил произносить главный герой фильмов «Брат» и «Брат-2» Данила Багров.

«Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильнее».

Источник: www.kp.ru