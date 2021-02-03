 

Никита Михалков потерял миллион рублей, перечисленных семье Баталова

03.02.2021, 18:40, Разное
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Режиссер Никита Михалков заявил, что потерял почти миллион рублей личных средств, которые переводились на счет семьи покойного актера Алексея Баталова. Об этом пояснил адвокат кинодеятеля Павел Астахов. Поскольку денежные средства пропали, Михалков обратился с соответствующим заявлением в СК.
Точная сумма, которая была переведена на счет вдовы Алексея Баталова, составила 820 тысяч рублей. Кроме того, семья покойного актера получала финансовую помощь от Союза кинематографистов.

Как заявила представитель Баталовых Юлия Антонова, поступления начались еще в то время, когда актер был жив. Она сама видела, что Никита Михалков переводил средства по 20 тысяч рублей, поэтому не исключается, что за несколько лет скопилась именно вышеназванная сумма.

По информации портала «Глобал.МСК», в мошеннических действия с жильем и денежными средствами Алексея Баталова подозревается Наталья Дрожжина и ее избранник Михаил Цивин. Паре грозит уголовный срок, если в процессе средства будет доказана вина пары.



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