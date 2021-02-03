Бородина не намерена оправдываться за критику тех, кто зарабатывает 20 тысяч рублей

03.02.2021, 18:40, Разное

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После того, как Ксения Бородина опубликовала пост, в котором осудила небольшие доход россиян, в Сети начались бурные обсуждения. В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая «ДОМа-2» отметила, что не будет оправдываться за критику тех людей, кто зарабатывает 20 тысяч рублей.

Ксения Бородина призналась, что ей пришло множество гневных комментариев. Она решила немного прояснить ситуацию и отметила, что не считает людей, которые имеют маленькую заработную плату, «дураками». Кроме этого, ведущая никогда не говорила о том, что в РФ справедливая оплата труда. Она заметила, что оказывает помощь пожилым людям и детям.

По словам ведущей «ДОМа-2», ей понравился предыдущий пост и то, как на него отреагировали подписчики. Многие комментаторы согласились с мыслью, что каждый человек сам в ответе за маленькую заработную плату или свой несчастливый брак. Ксению Бородину возмущает, что хейтеры считают, что состоятельную жизнь и популярность ей кто-то «принес на блюдечке».

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