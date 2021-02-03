 

Бородина не намерена оправдываться за критику тех, кто зарабатывает 20 тысяч рублей

03.02.2021, 18:40, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

После того, как Ксения Бородина опубликовала пост, в котором осудила небольшие доход россиян, в Сети начались бурные обсуждения. В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая «ДОМа-2» отметила, что не будет оправдываться за критику тех людей, кто зарабатывает 20 тысяч рублей.
Ксения Бородина призналась, что ей пришло множество гневных комментариев. Она решила немного прояснить ситуацию и отметила, что не считает людей, которые имеют маленькую заработную плату, «дураками». Кроме этого, ведущая никогда не говорила о том, что в РФ справедливая оплата труда. Она заметила, что оказывает помощь пожилым людям и детям.

По словам ведущей «ДОМа-2», ей понравился предыдущий пост и то, как на него отреагировали подписчики. Многие комментаторы согласились с мыслью, что каждый человек сам в ответе за маленькую заработную плату или свой несчастливый брак. Ксению Бородину возмущает, что хейтеры считают, что состоятельную жизнь и популярность ей кто-то «принес на блюдечке».

Источник:



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Мнение: О начале российского вторжения (в Белоруссию)

28.01 / Евросоюз с санкциями не спешит

29.08 / Desyat Negrityat

12.12 / Facebook заплатил штраф в размере 53000 долларов за нарушение российского закона о хранении персональных данных

29.06 / Фитнес-центры удвоили выручку после снятия ограничений

18.11 / Мнение: 50 лет “Луноходу-1”

28.06 / К чему приговорили Серебренникова

30.06 / В Анапе маленький ребенок умер после засыпания песком

30.12 / Ученые обнаружили связь между психическими расстройствами и низким уровнем витамина B12

23.09 / Загадки Генетического диска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска