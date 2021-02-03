 

Мнение: США поддержали блокировку оппозиционных ТВ каналов

03.02.2021, 18:36, Разное
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Что и требовалось доказать.
Посольство США на Украине полностью одобрило политическую цензуру с блокировками ТВ каналов.

«США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной на защиту суверенитета и территориальной целостности в соответствии с её законодательством», — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

В США призвали другие страны «работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информвойне против суверенных государств».

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А вы говорите свобода слова.

Источник: Colonel Cassad



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