 

В Кабмине поддержали законопроект о сокращении полномочий правительства

03.02.2021, 18:34, Новости дня
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Кабинет Министров Украины 3 февраля поддержал проект закона о лишении правительства несвойственных ему полномочий. Этим функции передадут другим ведомствам. Соответствующий проект постановления приняли на заседании, которое транслировали на Youtube-канале правительства.

В пояснительной записке к проекту закона сообщается, что он предусматривает внесение изменений в 31 законодательный акт о лишении правительства 55 полномочий. Их планируют передать центральным органам исполнительной власти и другим государственным органам в соответствии с компетенцией.

“Кабмин перезагружен несвойственными ему полномочиями, что ограничивает его возможность сосредоточиться на обсуждении стратегически важных вопросов и формировании государственной политики в сферах, отнесенных к его компетенции”, – говорится в записке.

Согласно документу, полномочия по принятию решения о передаче объектов из государственной в коммунальную собственность возложат на органы, уполномоченные управлять государственным имуществом, самоуправляемые организации.

Кабмин, в частности, лишится полномочий определять фонд оплаты труда работников местных государственных администраций, в том числе их аппаратов, и затраты на их содержание.

Полный список предлагаемых изменений полномочий опубликован в сравнительной таблице.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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