Политолог Карбалевич о борьбе Лукашенко с протестующими: Не остановится ни перед чем

03.02.2021, 18:18, Разное

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Согласно проекту, публичная дискредитация органов государственной власти и управления будет наказываться лишением свободы до трех лет. То есть любую негативную оценку деятельности президента или чиновника собираются трактовать как их дискредитацию.

Пострадают также люди, распространяющие “ложные сведения” о политической ситуации в стране. Так, если человек напишет в социальных сетях, что Лукашенко не набрал 80% голосов на выборах, то он попадет под уголовную статью и будет отправлен за решетку, рассказал эксперт.

По мнению Карбалевича, ужесточение законодательства – это возвращение в СССР, а точнее, в сталинские времена. Оно будет как “дамоклов меч” висеть над головой каждого человека, недовольного режимом. Все население республики практически переводят в статус подозреваемых, передает UDF.by.

“Эти новации подтверждают, что ради удержания власти режим не остановится ни перед чем”, – подчеркнул политолог.

Напомним, в августе 2020 года по Белоруссии прокатилась волна протестов. Сотни сторонников оппозиции вышли на улицы и потребовали провести новые выборы президента. В Минске и других крупных городах прошли жесткие задержания протестующих. Известно по меньшей мере о четырех погибших.