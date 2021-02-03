На Украине планируют переименовать донбасский поселок в Нью-Йорк

03.02.2021, 17:58, Новости дня

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В Верховной Раде порекомендовали переименовать поселок Новгородское Бахмутского района в Донецкой области в Нью-Йорк, сообщают украинские СМИ.

«Есть предложение поддержать представление Донецкой областной военно-гражданской администрации о переименовании поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в поселок городского типа Нью-Йорк и поручить народным депутатам Украины – членам комитета – разработать и внести на рассмотрение парламента проект постановления о переименовании поселка», – цитирует председателя комитета по местному самоуправлению Рады Андрея Клочко УНИАН.

В ходе обсуждения отмечалось, что ранее поселок уже носил такое название, оно использовалось до 1951 года. Парламентский комитет порекомендовал местным властям принять проект постановления о переименовании населенного пункта.

В сентябре 2020 года депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил на государственном уровне переименовать на Украине Россию в Московию.