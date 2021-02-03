Кирилл Серебренников, Рома Зверь, Евгений Миронов и другие гости дня рождения “Гоголь-центра”

03.02.2021, 17:56, Разное

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“Гоголь-центру” исполнилось 8 лет, и в честь этого события в стенах театра состоялся праздничный концерт с участием актеров центра и приглашенных гостей. В этом году перед зрителями выступили Рома Зверь, Риналь Мухаметов, Ян Гэ, Александр Горчилин и другие. Ведущими вечера стали актер Алексей Агранович и художественный руководитель театра Кирилл Серебренников, для которого, к слову, эта речь стала особенной – сегодня стало известно, что власти Москвы решили не продлевать с ним контракт.

Алексей Агранович и Кирилл Серебренников Чулпан Хаматова, Евгений Миронов и Кирилл Серебренников Варвара Шмыкова и Светлана Мамрешева Горчилин Александр и Екатерина Стеблина Рома Зверь

Но вчера гости праздника не догадывались о скором уходе худрука и поздравляли “Гоголь-центр” с красивой датой. В рамках вечера состоялась церемония вручения значков за заслуги перед театром. В этом году наград было много, среди получателей – Мария Поезжаева, Яна Иртеньева, Инна Солодкова, Томас Остермайер, Оярс Рубенис и другие. Специальный приз вручили Чулпан Хаматовой и Евгению Миронову за спектакль “Горбачев” в Театре Наций. Завершился вечер разрезанием огромного красного торта с логотипом театра.

Илья Стюарт и Светлана Устинова Риналь Мухаметов Максим Диденко и Денис Азаров Екатерина Стеблина и Артем Ткаченко Марина Александрова Евгений Миронов Виктория Толстоганова Сергей Капков Надежда Оболенцева Ирина Хакамада Варвара Шмыкова Александр Цыпкин Игорь Верник Маша Федорова Владимир Мухин с супругой Наташа Максимова Александр Горчилин Никита Кукушкин Ян Гэ Владислав Лисовец Анастасия Голуб Сабина Еремеева Юлия Ауг Савва Савельев