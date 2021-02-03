Кирилл Серебренников, Рома Зверь, Евгений Миронов и другие гости дня рождения “Гоголь-центра”
03.02.2021, 17:56,
Разное
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“Гоголь-центру” исполнилось 8 лет, и в честь этого события в стенах театра состоялся праздничный концерт с участием актеров центра и приглашенных гостей. В этом году перед зрителями выступили Рома Зверь, Риналь Мухаметов, Ян Гэ, Александр Горчилин и другие. Ведущими вечера стали актер Алексей Агранович и художественный руководитель театра Кирилл Серебренников, для которого, к слову, эта речь стала особенной – сегодня стало известно, что власти Москвы решили не продлевать с ним контракт.
Алексей Агранович и Кирилл СеребренниковЧулпан Хаматова, Евгений Миронов и Кирилл СеребренниковВарвара Шмыкова и Светлана МамрешеваГорчилин Александр и Екатерина СтеблинаРома Зверь
Но вчера гости праздника не догадывались о скором уходе худрука и поздравляли “Гоголь-центр” с красивой датой. В рамках вечера состоялась церемония вручения значков за заслуги перед театром. В этом году наград было много, среди получателей – Мария Поезжаева, Яна Иртеньева, Инна Солодкова, Томас Остермайер, Оярс Рубенис и другие. Специальный приз вручили Чулпан Хаматовой и Евгению Миронову за спектакль “Горбачев” в Театре Наций. Завершился вечер разрезанием огромного красного торта с логотипом театра.
Илья Стюарт и Светлана УстиноваРиналь МухаметовМаксим Диденко и Денис АзаровЕкатерина Стеблина и Артем ТкаченкоМарина АлександроваЕвгений МироновВиктория ТолстогановаСергей КапковНадежда ОболенцеваИрина ХакамадаВарвара ШмыковаАлександр ЦыпкинИгорь ВерникМаша ФедороваВладимир Мухин с супругойНаташа МаксимоваАлександр ГорчилинНикита КукушкинЯн ГэВладислав ЛисовецАнастасия Голуб Сабина ЕремееваЮлия АугСавва Савельев
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