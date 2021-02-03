Навального выпустили на свободу по УДО

03.02.2021, 17:51, Разное

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Суд удовлетворил ходатайство Алексея Навального об условно-досрочном освобождении из тюрьмы.

В исправительной колонии №5 в Рязанской области, в которую должны были этапировать осуждённого, получили письмо Навального из московского СИЗО-1 с просьбой освободить его по УДО. В обращении блогер сообщил о своём хорошем поведении, любви к труду и безопасности для общества.

Начальник учреждения Михаил Полуэктов перенаправил ходатайство в суд. Он написал и приложил характеристику личности гражданина, в которой дал ему положительную оценку: «За всё время, которое Навальный не был в колонии, я не замечал нарушений с его стороны. Я его не видел и не слышал, а это хорошо. Думаю, он стал на путь исправления».

Суд Восточного округа Рязани удовлетворил требования и назначил 5 лет исправительного срока. Навального освободили в зале заседания.

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