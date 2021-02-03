Макрон не исключил применения российского «Спутника V» во Франции

03.02.2021, 17:48, Новости дня

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Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», высокая эффективность которой была подтверждена недавно опубликованными результатами испытаний, может получить лицензию на применение во Франции, если её производитель подаст соответствующий официальный запрос, заявил в интервью TF1 французский президент Эммануэль Макрон. Как подчеркнул лидер Франции, применять или нет иностранные вакцины — «вопрос не политический, а научный».

Господин президент, вы сейчас говорите о мерах, которые принимают во Франции, но ведь есть и зарубежные вакцины — например, российский «Спутник». Канцлер Германии сегодня вечером заявила, что страна с радостью примет все вакцины, которые будут лицензированы. А что скажете вы?

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Скажу ровно то же самое — и, кстати, именно так изначально мы всё и задумывали. Но для того, чтобы вакцина была разрешена к применению, нужно, чтобы был подан запрос на получение разрешения для выхода на рынок.

Несколько недель назад я взял инициативу на себя и отправил в Россию группу учёных с научной миссией, чтобы наладить обмен знаниями между командами специалистов. Обмен у нас получился очень даже плодотворным, а сегодня появились публикации, которые, по всей видимости, подтверждают, что вакцина «Спутник V» имеет очень высокую эффективность. Тем не менее мы не можем начать распространение этого препарата во Франции, пока его российский производитель не подаст в наши государственные органы запрос на получение разрешения для выхода на рынок. И это нормально — речь здесь идёт о медицинской ответственности.

Как только производитель подаст такой запрос, европейские власти, а вместе с ними и правительства каждой страны — члена ЕС, в кратчайшие сроки проведут независимый научный анализ вакцины и, в зависимости от итогов этого анализа, либо её лицензируют, либо нет. Важно понимать — это не политическое решение, а научное. И это хорошо, ведь речь идёт о препарате, который будет вводиться в человеческий организм, и необходимо обеспечить для наших граждан безопасность.

Дата выхода в эфир 02 февраля 2021 года.