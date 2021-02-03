 

Ляйсан Утяшева рассказала об опыте выявления интересов у ребенка

03.02.2021, 17:46, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Известная гимнастка и ведущая Ляйсан Утяшева рассказала, как нужно определять интересы у ребенка. Свой пост она посвятила тому, что детям нельзя навязывать вид деятельности, которым они будут заниматься. В социальной сети Instagram супруга Павла Воли также обнародовала фотографии, где ей 14 и 16 лет.
Все детство Ляйсан Утяшевой было связано с художественной гимнастикой. Решение идти на тренировку в 7 утра она приняла сама, причем в 4 года. Каждый день мама спрашивала дочь, не хочет ли та пропустить занятие, но будущая знаменитость всегда ходила на него. Когда Утяшева стала тренером, то заметила, что многие девочки не хотят заниматься, а делать их это заставляют родители. Тогда спортсменка зажала их в отдельный кружок и узнавала все подробности.

Молодая мама выступает за то, чтобы дети занимались спортом, поскольку у них развивается трудолюбие, дисциплина, ответственность. Однако очень важно, чтобы ребенок сам выбрал, на какие занятия ему ходить. Это легко понять по тому, насколько дети вовлечены в процесс.

Сын Ляйсан Утяшевой и Павла Воли в пять лет ходил на футбол, потом Роберт пробовал себя в рисовании, но перестал посещать кружок, заявив, что там много девочек. Сейчас наследник юмориста занимается теннисом. Что касается дочери Софии, то она пока находится на стадии выбор. Ее мама уверена, что в итоге девочка будет посещать актерский кружок, пишет портал «Глобал.МСК».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / Мнение: К нам приехал, к нам приехал – Леша “президент России”, дорогооооййй!..

28.01 / Мнение: 10 лет за мемы про Байдена

06.12 / В Испании из-за ошибки с лекарствами дети обросли волосами как оборотни

20.07 / Мнение: Интертекстуальные игры

03.07 / Мнение: Образ правосудия в РФ

26.08 / Мнение: 85-летний дед и конопля…

24.09 / Владельцев лошадей обяжут платить экологический сбор

23.09 / Депутаты встретятся с Мишустиным перед рассмотрением нового бюджета

20.01 / Скандалы: Приток зарубежных инвестиций в Россию рухнул до минимума за 26 лет

06.12 / Почему нельзя встречать 2021 год в яркой одежде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска