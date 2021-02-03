Ляйсан Утяшева рассказала об опыте выявления интересов у ребенка

03.02.2021, 17:46, Разное

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Известная гимнастка и ведущая Ляйсан Утяшева рассказала, как нужно определять интересы у ребенка. Свой пост она посвятила тому, что детям нельзя навязывать вид деятельности, которым они будут заниматься. В социальной сети Instagram супруга Павла Воли также обнародовала фотографии, где ей 14 и 16 лет.

Все детство Ляйсан Утяшевой было связано с художественной гимнастикой. Решение идти на тренировку в 7 утра она приняла сама, причем в 4 года. Каждый день мама спрашивала дочь, не хочет ли та пропустить занятие, но будущая знаменитость всегда ходила на него. Когда Утяшева стала тренером, то заметила, что многие девочки не хотят заниматься, а делать их это заставляют родители. Тогда спортсменка зажала их в отдельный кружок и узнавала все подробности.

Молодая мама выступает за то, чтобы дети занимались спортом, поскольку у них развивается трудолюбие, дисциплина, ответственность. Однако очень важно, чтобы ребенок сам выбрал, на какие занятия ему ходить. Это легко понять по тому, насколько дети вовлечены в процесс.

Сын Ляйсан Утяшевой и Павла Воли в пять лет ходил на футбол, потом Роберт пробовал себя в рисовании, но перестал посещать кружок, заявив, что там много девочек. Сейчас наследник юмориста занимается теннисом. Что касается дочери Софии, то она пока находится на стадии выбор. Ее мама уверена, что в итоге девочка будет посещать актерский кружок, пишет портал «Глобал.МСК».