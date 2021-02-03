Певица Слава объяснила своё нежелание посещать скандальные ток-шоу

03.02.2021, 17:46, Разное

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Известная российская певица Слава в рамках интервью объяснила, почему не хочет ходить на скандальные ток-шоу. По словам артистки, ей лень ходить на подобные съемки.

Слава не любит принимать участие в пустых разговорах, а именно такие зачастую ведутся на скандальных ток-шоу. Артистка лучше посвятит это время творчеству и семье. Однако в составе дружеских компаний Слава с удовольствием приходит на телеканалы и на радиостанции.

В декабре артистка во время прогулки на территории участка собственного загородного дома сломала плечо. Несмотря на травму, Слава не стала отменять несколько запланированных выступлений. За праздники знаменитость восстановилась, она уже полностью вовлечена в рабочий процесс. Недавно вместе с дочерью, которая решила также стать певицей, Слава посетила день рождение Ольги Бузовой.

Источник: news.ru