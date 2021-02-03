 

Пашаев рассказал о спрятанной у Ефремова сотне миллионов рублей

03.02.2021, 17:46, Разное
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Эльман Пашаев пояснил журналистам о сотне миллионов рублей, который его бывший подопечный Михаил Ефремов хранит в своей банковской ячейке. Юрист считает, что права на использование данными деньгами артист не даст никому и никогда.
Михаил Ефремов сразу же передал супруге право доступа к своему счету на пять миллионов рублей. Пашаев заявил, что сумма, находящаяся в ячейке, гораздо больше.

Как рассказал источник, близкий к семье, Михаил Ефремов после оглашения приговора потерял доверие ко всем. В связи с этим свои сбережения он не хочет никому передавать в пользование. Артист рассчитывает на них жить, поскольку пока неизвестно, сможет ли он после отбывания наказания в колонии возобновить работу. Есть информация, что Михаил Олегович задумывается о переезде за границу на постоянное место жительство.

Несколько дней назад действующий правозащитник Ефремова Петр Хархорин опроверг распространяющуюся информацию о том, что у актера и его жены складываются напряженные отношения из-за денег. По словам юриста, подобные сведения появляются перед рассмотрением дела в кассации.

8 июня прошлого года Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, тогда он находился под воздействием спиртных напитков. Суд приговорил артиста к 7,5 годам лишения свободы.

Источник: www.kp.ru



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