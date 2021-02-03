Ученые допускают существование черной дыры на окраинах Солнечной системы

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03.02.2021, 17:44, Новости дня
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Загадочный объект на окраинах Солнечной системы назвали «Планета X». По мнению ученых, это может быть как очередная карликовая планета, так и миниатюрная черная дыра. Пока этот вопрос остается в процессе исследования.

На сегодня фактически «Планета X» не является открытой, поскольку ее еще никто не наблюдал при помощи телескопа. Однако в районе предполагаемого существования объекта действует некая гравитационная сила, притягивающая к себе астероиды. Также «почему-то» меняются траектории пролетающих мимо комет.

Так как гравитация значительно выше, чем у обычных карликовых планет, ученые и выдвинули версию о существовании маленькой черной дыры. По мнению ученых, первичных черных дыр очень много в космосе, но они не оказывают существенного влияния на звездные системы.



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