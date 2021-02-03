 

Корж: Заблокированные каналы – не новостные, не аналитические, это пропагандистские рупоры врага, которые не имеют права на существование в Украине

03.02.2021, 17:40, Новости дня
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Наблюдая за циничной ложью, запугиванием и прочими омерзительными действиями российской власти и жестокостью их силовиков по отношению к мирным протестующим, включая подростков, женщин и пожилых людей, первая мысль: какое счастье, что я и мои близкие живут не в Мордоре.

Кремлевский режим закручивает гайки по белорусскому сценарию, сбросив маски и окончательно оформившись в открытую диктатуру. То есть термин “автократическая клептократия”, который раньше по отношению к путинской ОПГ использовали только его явные противники, становится очевидным для всех здравомыслящих людей. И по сути, никто уже не напрягается этот беспредел как-то завуалировать. Банде воров и убийц, узурпировавшей власть в РФ и сделавшей ее абсолютной, глубоко плевать, что думает цивилизованный мир. Не говоря уже о российских гражданах, ставших заложниками режима.

Репрессивная машина тоталитарного государства ведет себя с собственным народом, как оккупационная власть, взявшая в плен народ чужой.

Что дальше? Новая администрация США, как и страны Евросоюза, осудила это варварство, назвав вещи своими именами. В ответ РФ предсказуемо обвинила Госдеп в подстрекательстве и организации протестов. Вчерашнее решение суда об отправке Навального в колонию, мгновенная реакция Запада с требованием о его немедленном освобождении и ожидаемая новая волна протестов, которая также ожидаемо будет жестоко подавлена. Что придаст новый виток конфронтации Москвы с Вашингтоном и союзниками.

Холодом из Белого дома в сторону Кремля повеяло при первом же телефонном разговоре его нового хозяина с бункерным повелителем ершиков. Америка возвращается к мировому лидерству. И очень показательно, что Джо Байден сразу расставил акценты по поводу всеобъемлющей поддержки независимости и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии. Вслед за этим госсекретарь Тони Блинкен в разговоре с нашим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой подтвердил, что США продолжат оказывать Киеву политическую, экономическую и военную поддержку, включая предоставление летального оружия для противостояния агрессору.

И трудно назвать случайным тот факт, что ветер перемен из Америки совпал с активизацией борьбы с пророссийским реваншем. Сначала из провластной фракции “Слуга народа” исключен Дубинский, который в компании Деркача, официально признанного агентом РФ, попал под американские санкции за вмешательство в выборы. Ну и конечно, мощнейшим ударом по пятой колонне государства-агрессора является вчерашнее решение СНБО о блокировании пророссийских каналов, принадлежащих путинскому куму Медведчуку и его подельникам

Естественно, уже поднялся вой с болот про свободу слова (любопытно слышать его от агентов влияния кремлевского режима, который не просто растоптал эту свободу, но за инакомыслие сажает сограждан в тюрьмы, избивает дубинками и пытает голодом и бессонницей в автозаках). Сразу хочу подчеркнуть, что ни о какой свободе СМИ и тому подобных вещах речь не идет. Заблокированные каналы – не новостные, не аналитические, это просто пропагандистские рупоры врага, которые не имеют права на существование в Украине. Точка. Очень надеюсь, что юридическое обоснование этих решений СНБО будет на высоком уровне и не позволит каким-либо судам его оспорить.

Источник: “ГОРДОН”

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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