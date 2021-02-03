 

Лидер “Нацкорпуса” Билецкий поддержал санкции против каналов Медведчука

03.02.2021, 17:40, Новости дня
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Партия “Национальный корпус” поддерживает санкции, наложенные Советом национальной безопасности и обороны Украины на телеканалы нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука, и обещает противодействовать массовым беспорядкам, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил в Telegram лидер “Национального корпуса” Андрей Билецкий.

“Мы как национальное движение полностью поддерживаем решение СНБО о введении санкций в отношении телеканалов Медведчука. И это действительно большой шаг вперед к победе Украины в гибридной войне с Кремлем”, – написал Билецкий.

По его словам, любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране встретят решительный ответ националистов.

“Хочу предостеречь антиукраинские силы даже не пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине. Мы – ветераны, националисты, активная молодежь – готовы всеми нашими силами помочь государству в случае подобных противоправных действий антиукраинских сил. И готовы действовать решительно, чтобы навести порядок в стране”, – предупредил Билецкий.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. 

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ, главы политсовета ОПЗЖ, нардепа Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк. 

Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и  пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России. 

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленскому в связи с решением о санкциях против каналов.

Зеленский заявил, что пропаганда должна получить жесткую реакцию со стороны общества. Он подчеркнул, что решение о санкциях “принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого”.

Министерство культуры и информационной политики Украины направит в YouTube решение Совета нацбезопасности Украины о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK и “112 Украина” с просьбой закрыть их страницы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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