 

Личный тренер раскрыла секрет спасения принцессы Дианы от страшной болезни

03.02.2021, 17:24, Разное
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По словам тренера, их с Дианой связывали теплые отношения. Принцессе нравилось, что женщина не была знакома с королевским протоколом и не кланялась каждый раз, когда они виделись. По словам Риверт, она даже не сразу узнала, что так положено. Но даже после того, как спортсменка увидела в Кенсингтонском дворце, как перед Дианой склоняют голову, решила вести себя, как и прежде – неформально.

Тренер рассказала, что их знакомство произошло в 1991 году, тогда принцесса искала личного консультанта, чтобы он помог ей наладить спортивный режим. Жена принца Чарльза попросила познакомить ее с модными тренерами, и в итоге выбор пал на Дженни Риверт. По словам подруги, Диане очень нравилась степ-аэробика, которая набирала популярность в начале 90-х.

Также тренер научила принцессу кататься на роликах. Диане в принципе были близки кардио-нагрузки, и она часто подолгу гуляла по саду дворца. Иногда к тренировкам присоединялись Гарри и Уильям. По словам Риверт, принцессу это раздражало, несмотря на огромную любовь к сыновьям.

Как отметила спортсменка, она верит, что занятия спортом помогли Диане справиться со страшной болезнью. Принцесса страдала булимией и не скрывала этого. Так она показала другим девушкам, что решение проблемы существует, главное, не сдаваться.



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