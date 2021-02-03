Онищенко: Американские конкуренты создадут «Спутнику V» трудности в Европе

03.02.2021, 17:04, Новости дня

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Российская вакцина «Спутник V» уже получила признание, но из-за конкуренции еще столкнется с трудностями в Европе, сказал газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

После того, как в британском медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность, президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что страна будет ее использовать. Единственной преградой он назвал то, что российский производитель не подал заявление на регистрацию в европейские органы.

«The Lancet еще с прошлого века считается одним из значимых и авторитетных общих журналов по медицине. За все время, я лишь однажды видел там некорректную с научной точки зрения статью. Публикация, тем более таких высоких результатов, в этом журнале – это авторитетное и серьезное признание наших достижений в этой области», – говорит Онищенко.

Врач отмечает, что ничуть не удивился такому признанию российской вакцины, поскольку знал возможности РФ и ее историю в данном вопросе. Он напоминает, что наша страна в прошлом столетии также лидировала в мире как в производстве вакцин, так и в идеологии их применения. Он подчеркивает, что именно отечественные ученые предложили программу ликвидации в мире оспы, полиомиелита, кори.

«Что касается господина Макрона, то он демонстрирует себя как зрелого политического деятеля, потому что понимает – дело касается здоровья народа. Это как раз высокое признание нашего важнейшего профилактического средства, способного остановить эпидемический процесс», – считает собеседник.

Тем не менее, это еще не значит, что примеру Франции последуют и другие страны, потому что у российской вакцины есть конкуренты из Америки Moderna и Pfizer, упоминание о которых также есть в публикации The Lancet, продолжает депутат.

«Российская вакцина в Европе еще столкнется с трудностями. Для транснациональных компаний – это потеря рынка. И тут они пойдут на все. Но это их проблемы. Главное, что есть признание», – резюмировал Онищенко.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил, что власти Германии ведут переговоры с Россией по вопросам возможного производства и допуска вакцины «Спутник V» на самых разных уровнях – от руководства стран до экспертов.