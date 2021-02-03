 

Путин и Вучич обсудили новые поставки «Спутник V» в Сербию

03.02.2021, 17:04, Новости дня
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Президенты РФ и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы совместной борьбы с коронавирусом и поставки «Спутник V» в Сербию.

Главы государств предметно рассмотрели проблематику противодействия пандемии коронавирусной инфекции с акцентом на расширение сотрудничества в сфере вакцинации, сообщается на сайте Кремля.

Также президенты обсудили дальнейшие поставки в Сербию российского препарата против COVID-19 «Спутник V».

Вучич сообщил Путину о своих оценках ситуации в косовском урегулировании с учетом состоявшихся у него контактов с зарубежными партнерами.

Российский лидер подтвердил принципиальную позицию относительно выработки сбалансированного решения по косовской проблеме, которое «должно быть утверждено СБ ООН»

Также лидеры стран позитивно оценили взаимовыгодное сотрудничество между государствами и успешную реализацию масштабных совместных проектов в энергетике, транспорте и высокотехнологичных отраслях.

Первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря. 31 декабря сербское агентство по медикаментам выдало разрешение на применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Вакцинация от коронавируса российским препаратом стартовала в Сербии 5 января.



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