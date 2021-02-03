Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз

03.02.2021, 17:02, Разное

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К команде тех звезд, которые устроят настоящий бейби-бум в 2021 году, присоединяется и Дмитрий Шепелев. Его возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова, ждет ребенка, и известно это стало от самого телеведущего. Новостью Дмитрий поделился в интервью изданию PeopleTalk.

Самое главное чувство – это, конечно, большая радость. Никакое другое событие в жизни сравнить с этим я не могу. Я просто очень счастлив. В день, когда мы с Катей узнали о том, что станем родителями, я чувствовал одновременно головокружение и легкость. Потрясающе! Все следующие дни я прислушиваюсь к себе, и, конечно, сейчас, если сравнивать с ожиданием первенца, я чувствую себя спокойнее и увереннее.

По признанию Дмитрия, их дети от предыдущих отношений – Платон (сын Дмитрия и Жанны Фриске) и Лада (дочь Екатерины) – поначалу не очень обрадовались вести о скором появлении в их команде брата или сестры, но теперь “спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение”.

О романе Дмитрия Шепелева с архитектором и дизайнером Екатериной Тулуповой стало известно в 2017 году, а о грядущей свадьбе – в ноябре 2019-го. Тогда же Шепелев опубликовал в Instagram их первое совместное фото и рассказал, как они познакомились, но подтверждать или опровергать новости о помолвке не стал. Об избраннице телеведущего известно немногое: она в разводе, воспитывает дочь Ладу от предыдущего брака, занимается бизнес-проектами. Подробнее о возлюбленной Шепелев поведал спустя полтора месяца в эксклюзивном интервью Ксении Собчак в ее авторском YouTube-шоу. В беседе он наконец подтвердил, что состоит в отношениях:

Да, мы пара. Мы вместе уже три года. Познакомили нас дети – наши дети ходили в один детский сад. Это первое наше знакомство. Было и второе – мы совпали в “Тиндере”.

Подробностей того, как он сделал предложение руки и сердца, Дмитрий раскрывать не стал.