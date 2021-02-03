 

Стариков назвал возвращение Навального в РФ замыслом западных спецслужб

03.02.2021, 16:52, Разное
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Возвращение оппозиционера Алексея Навального в РФ является замыслом западных спецслужб. Такого мнения придерживается политолог Николай Стариков.
Эксперт считает, что Алексей Навальный не сам принял решение покинуть Германию, а это сделали его западные кураторы. Стариков также назвал возможного преемника оппозиционера, пока тот будет отбывать реальный срок в колонии. Политолог считает, что его заменит супруга Юлия Навальная.

Депутат ГД Виталий Милонов посвятил очередной выпуск своего шоу решению, который принял Симоновский районный суд. Служители Фемиды постановили заменить условный срок Алексея Навального на реальный. Блогера признали виновным в нарушении обязанностей, возложенных на него в рамках уголовного дела по «Ив Роше». В колонии Алексей Навальный проведет 2 года и 8 месяцев, пишет портал «Политэксперт».



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