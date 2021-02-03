Ксения Собчак призналась, что ее активы близятся к миллиарду рублей

03.02.2021, 16:52, Разное

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В 2020 году Ксения Собчак достигла того, что попала в список Forbes. Несмотря на то, что ее активы близятся к миллиарду рублей, журналистка убеждена, что «богатства всегда мало».

39-летняя телеведущая имеет постоянный доход от ресторанного бизнеса, рекламы и интернет-проектов. Вложенные инвестиции работают на нее, но амбициозный характер и трудоголизм не дают Ксении Собчак стоять на месте. В одном из интервью журналистка отметила, что человек всегда стремится к тому, чтобы иметь больше. Хотя, себя знаменитость считает богатым человеком и призналась, что достигла суммы, о которой мечтала в детстве. Несмотря на то, что деньги есть, она работает еще больше, так как теперь финансы – это инструмент для построения успешного бизнеса. Ксения Собчак уверена, что материальная независимость дает ей возможность созидать и достигать еще больших высот.

Пандемия внесла свои коррективы в жизнь многих знаменитостей. Телеведущая рассказала, что у нее теперь нет доходов от светских мероприятий, но выручают внушительные заработки от рекламы в социальных сетях. Ксения Собчак считает, что Instagram и YouTube теперь главные рекламные площадки, на которых у нее достаточно сильные позиции.

Бизнес-леди считает, что сбережения выгоднее всего хранить в иностранной валюте. Супруга Константина Богомолова призналась, что она уже давно перестала одалживать друзьям деньги. Она считает, что таким образом можно навсегда испортить отношения. Знаменитость лучше подарит близкому человеку денежные средства, чем даст в долг.