Ученые выдвинули теорию, зачем протоцератопсу нужен был «воротник»

03.02.2021, 16:52, Разное

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Британские исследователи после проведения исследования выдвинули теорию, зачем у протоцератопса на голове был костный вырост. Оказалось, что этот шейный «воротник» мог привлекать партнеров динозавров.

Протоцератопсы проживали в пустыне Гоби на территории нынешней Монголии примерно 70-74 миллионов лет назад. Они были небольшого размера, примерно с овцу. Исследователи долго спорили по поводу того, зачем этим динозаврам были нужны «воротники». Одни палеонтологи были убеждены, что костный вырост необходим для защиты, другие – для охлаждения организма протоцератопсов, а третьи считали, что это была отличительная особенность, чтобы особи могли отличить сородичей.

Для детального изучения этого вопроса исследователи сделали трехмерный анализ 30 черепов динозавров разных возрастов. Оказалось, что ни одна из ранее выдвинутых теорий не подтвердилась. Из-за того, что «воротник» рос намного быстрее, чем другие части головы, палеонтологи предположили, что эта независимая область черепа является признаком полового отбора животных. По словам ведущего автора исследования Эндрю Кнаппа, который представляет Музей естественной истории, по окаменелостям, которые были найдены, пол различить невозможно. Это не означает, что у протоцератопсов не было полового диморфизма. Ученые предполагают, что он был слишком тонким и не сводился только к тому, какая у них форма черепа.

Источник: www.popmech.ru