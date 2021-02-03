 

В Ухане команда ВОЗ не исключила версию об утечке COVID-19 из лаборатории

03.02.2021, 15:58, Разное
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Эксперты в Ухане, которые работают от имени ВОЗ, не исключили версию того, что утечка COVID-19 произошла из лаборатории. По словам британского доктора Питера Дашака, группа исследователей получила доступ к информации, которую «никто раньше не видел».
Ученые на протяжении четырех часов были в местном институте вирусологии и пытались понять, как произошло первое заражение человека в Ухане. Питер Дашак отметил, что расследование «сдвинулось с мертвой точки». Исследователь не исключает того факта, что имела место внутренняя утечка, хотя сотрудники Уханя эту информацию опровергают. Он подчеркнул, что международная группа ученых старается сохранять непредвзятость и детально изучить все аргументы. Они намерены проверить и местный рынок с морепродуктами и фермы по разведению диких животных.

Лабораторию в Ухане начали строить в 2003 году, когда была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии SARS. Общественность обвиняет власти КНР в том, что они скрыли вспышку COVID-19 и не рассказали в ВОЗ вовремя. Пекин утверждает, что опасный вирус не имеет китайского происхождения. Одним из возможных источников инфекции они считают импортные замороженные продукты.

Источник: lenta.ru



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