Три телеканала обвинили Зеленского в расправе над неугодными СМИ в Украине

03.02.2021, 15:58, Разное

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В Украине Владимир Зеленский распорядился о введении жестких санкций против трех тв-каналов ZIK, NewsOne и «112 Украина». Представители данных медиаресурсов уже обвинили главу государства в полной расправе над неугодными СМИ.

Власти Украины ввели ограничение против данных телеканалов сроком на пять лет. Санкции коснулись непосредственно депутата Тараса Козака, который входит в «Оппозиционную платформу «За жизнь». Заблокированные СМИ придерживаются оппозиционной позиции, в основном транслируются различные заявления депутатов ОПЗЖ.

Руководство телеканала «112 Украина» уже заявило, что будет бороться в суде за право на возобновление вещания. Представители Союза журналистов страны заявили, что указ Зеленского свидетельствует о «наступлении на свободу слова», пишет портал «Политэксперт».

Вчера, 2 февраля, на заседании СНБО путем письменного голосования рассматривался вопрос введения санкций в отношений физ- и юрлиц. Из 19 членов Совета “за” проголосовали 17 человек.