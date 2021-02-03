 

Китайская пряность помогла изучить особенности человеческих прикосновений

03.02.2021, 15:58, Разное
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Эксперты из Института когнитивной нейробиологии UCK выяснили тайну человеческого прикосновения. Данные выводы исследователи сделали благодаря сычуаньскому перцу, который используют в тибетской, китайской, индийской и непальской кухнях в качестве пряности.
На кожных покровах людей расположены разнообразные виды рецепторных клеток, которые позволяют отличить прикосновения, отмечают исследователи.

Длительный период времени исследователи были не в курсе особенностей восприятия человеческим мозгом разнообразных типов прикосновений. По итогу создали эксперимент, в котором приняли участие добровольцы. Для исследования употребили необычный метод, позволяющий стимулировать сенсорные рецепторы. Часть рецепторов стимулировалась исключительно химическим путем, а другая механическим.

Исследуемые должны были рассказать, какие испытывают ощущения, когда на их губах оказывается китайская пряность. Употребление сычуаньского перца помогло ученым обойти проблему некоторых механических сенсорных стимулов. По итогу авторы эксперимента выяснили, что один тип прикосновений подавляет другой.

Источник: potokmedia.ru



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