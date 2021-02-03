Джавадов: У Зеленского хватило мужества для удара по интересам кума президента России, чего не скажешь о Порошенко

03.02.2021, 15:52, Новости дня

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Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne. Это правильное решение.

И тут хочу заметить, что в день рождения президента Украины на своей странице в Facebook я написал поздравительный пост в адрес Зеленского. Где указал, что можно по-разному оценивать его деятельность на посту главы государства, но нужно помнить про поговорку, гласящую, что цыплят по осени считают. Проще говоря, лишь по окончании президентской каденции господина Зеленского можно будет выносить полную, всестороннюю и объективную оценку его работы, указал я в том своем посте.

И вот сейчас, после волевого и крайне важного решения, принятого президентом Украины, я готов повторить все ранее сказанное. Владимир Зеленский сделал то, что было необходимо сделать. Более того, он сделал то, что пора было сделать еще в пору президентства Петра Порошенко. Кстати, он дал, на мой взгляд, крайне неубедительное объяснение своей бездеятельности в отношении медиа-ресурсов Медведчука.

Более того, он умудрился обвинить Зеленского в том, что тот таки сделал то, что давно вытекало из логики нынешнего состояния российско-украинских отношений. Такая вот попытка набрать политические балы за чужой счет. Бесполезная, замечу, попытка. Хотя понять Порошенко можно. Он до сих пор живет мечтой о реванше, страшно переживая по поводу того, что проиграл президентские выборы Владимиру Зеленскому, у которого не было никакого политического опыта. Так вот, как оказалось, у Зеленского мужества для удара по интересам кума президента России все же хватило, чего не скажешь о Порошенко.

Мы, конечно же, увидели всего лишь первый шаг в нужном, единственно правильном направлении. Немыслимо было существование в Украине откровенно пророссийских телеканалов. К примеру, в Азербайджане никогда не было и быть не могло никаких проармянских телеканалов, проармянских политиков. И руководство Азербайджана, и оппозиция, и общество выступали с единых позиций в этом вопросе. Итог всего этого известен – Азербайджан под предводительством президента страны Ильхама Алиева в результате 44-дневной войны сумел освободить свои территории, которые более четверти века находились под армянской оккупацией.

Кто-то скажет, что возврат украинских земель невозможен? Это неправда. Украина стоит на стороне правды. А это главное условие для торжества справедливости. Достижение которой, вполне допускаю, может занять годы. Но в конечном итоге справедливость восторжествует. Сомневающимся хочу привести в пример Азербайджан.

Источник: “ГОРДОН”

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