 

В МЧС рассказали о ходе тушения горящего склада в Красноярске

03.02.2021, 15:16, Новости дня
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К тушению крупного пожара на складе автозапчастей в Красноярске привлечены около 170 человек и свыше 50 единиц техники, ведется поиск пропавших пожарных, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Работы по поиску пропавших пожарных и тушению пожара на складе автозапчастей продолжаются. На месте пожара работают почти 170 человек и более 50 единиц техники», – сказали в МЧС, передает РИА «Новости».

Там добавили, что к разбору сгоревших конструкций склада также привлечены три специализированных крана.

В свою очередь мэр Красноярска Сергей Еремин сообщил о гибели троих пожарных, пропавших при тушении горящего склада автозапчастей в Красноярске.

«Весь день был на связи с группой оперативного реагирования нашего ГО и ЧС, главой Железнодорожного района, на территории которого сегодня произошло крупное возгорание склада… И тут такие горькие события. Гибель троих пожарных и работника склада, на поиски которого они отправились, пытаясь спасти… Профессия героев, когда каждая борьба с пожаром – это риск. Светлая память… Искренние соболезнования родным и близким погибших», – сообщил Еремин в Instagram.

Напомним, в результате пожара на складе на площади 3,5 тысячи квадратных метров на улице Калинина в Красноярске обрушилась кровля. По данным СК, погиб рабочий, также сообщалось о гибели троих пожарных. 



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