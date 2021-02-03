ЕК подтвердила визит Борреля в Москву
03.02.2021, 15:16,
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Визит главы дипломатии Евросоюза и вице-президента Еврокомиссии Жозефа Борреля в Москву состоится, как и планировалось, 4 февраля, сообщил вице-президент ЕК Маргаритас Схинас.
«Боррель проинформировал коллегию (еврокомиссаров) о своем визите в Россию, который начнется завтра», – сообщил он, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель намерен посетить Москву 4-6 февраля.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель получит от главы МИД Сергея Лаврова жесткий ответ, если привезет в Москву жесткий месседж по ситуации с Алексеем Навальным.
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