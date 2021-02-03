Глава Минэкономики Германии решил обсудить с США «Северный поток – 2»

03.02.2021, 15:16, Новости дня

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Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер намерен обсудить с американскими коллегами ситуацию вокруг проекта газопровода «Северный поток – 2».

«Я буду обсуждать со своими коллегами – с американскими министром торговли, с министром экономики и с министром энергетики – все вопросы, как только они будут утверждены Конгрессом… Я позвоню им, как только они будут утверждены, когда и как произойдет встреча –посмотрим, есть формат видеоконференций до тех пор, пока у нас коронавирус», – передает его слова РИА «Новости».

По словам Альтмайера конкретно по теме «Северного потока – 2» и связанной с этим угрозы американских экстерриториальных санкций в правительстве Германии «тесно сотрудничали» на уровне министерств экономики, финансов и МИД. «Думаю, что мы будем согласовывать позиции и вести необходимые переговоры совместно», – отметил глава ведомства.

Ранее Минэкономики ФРГ заявило о снижении цен на газ в Европе после запуска «Северного потока – 2».

США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод.

Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании.