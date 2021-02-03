IT-специалист посоветовал не доверять огромным скидкам на гаджеты

03.02.2021, 15:04, Разное

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Специалист IT-сферы пояснил об особенностях покупки смартфонов и других гаджетов. Алексей Сизов, сотрудник компании «Инфосистемы Джет», советует не доверять акциям с огромными скидками.

Как определяется цена

Производство техники с каждым годом становится все более дешёвым. Смартфоны и другие разнообразные гаджеты сейчас доступны для покупателей любого достатка. Многие торговые сети для стимулирования рынка прибегают к организации акций. В их рамках можно приобрести девайсы по меньшей стоимости. Однако профессионалы техносферы рекомендуют не спешить покупать устройства со слишком большой скидкой. Алексей Сизов напоминает, что для установления минимального ценника на товар маркетинговые службы торговых сетей учитывают минимальную стоимость аппаратуры.

Когда скидка может быть более 20-30%

Слишком большими скидки на качественный товар быть не могут, поскольку всегда необходимо учитывать себестоимость продукции. Поэтому не стоит соблазняться акциями, в которых предлагается смартфон или планшет за половину его предыдущей цены. В таком устройстве могут быть какие-либо дефекты и затраченные на него средства не оправдывают себя. Предварительные скидки на качественные телефоны, телевизоры и любую другую технику не превысят 30%. Если же предлагаемая скидка больше, чем 20-30%, то покупать подобный девайс можно только при одном условии. Нередко гаджет продаётся магазинами мобильных операторов. В таком случае вместе со смартфоном покупатель приобретает пакет дополнительных услуг или определенный тарифный план данной сети. В данной ситуации мобильный оператор наращивает клиентскую базу и продажа устройств по заниженной цене компенсируется получаемой впоследствии выгодой от новых абонентов.

Чем рискует покупатель

Если же стоимость продаваемой техники существенно уменьшилась без каких либо дополнительных условий для покупателей, от покупки таких гаджетов лучше отказаться. В указанных случаях меньшая стоимость может быть вызвана стремлением скорее сбыть товар нелегального происхождения. Приобретая товар в рамках подобных акций, как пишет «Ньюинформ», можно получить контрафактный смартфон или отремонтированный ранее бывший в употреблении.

Источник: newinform.com