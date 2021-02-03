«Да, я старая!» – Алла Пугачева эмоционально обратилась к хейтерам

03.02.2021, 15:04, Разное

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В микроблоге Instagram Алла Пугачева в сторис эмоционально обратилась к хейтерам, которые в последнее время часто стали критиковать ее внешний вид. 71-летняя певица заявила, что она «старая», но считает, что это не главное в жизни.

Многие пользователи Сети обсуждают Примадонну за то, что она пытается выглядеть моложе, чем есть на самом деле. Алла Пугачева не понимает, к чему такое пристальное внимание к ее возрасту, как будто бы другие люди не стареют. Супруга Максима Галкина понимает, что ничего не может поделать с этим. Однако для нее важно другое – здоровье ног. У артистки стоят стенты – это медицинское приспособление, которое помещается в полые органы для того, чтобы расширить их отдельные участки. В основном их применяют для сосудов. Кроме этого, Алла Пугачева призналась, что она живет «сегодняшним мгновением» и не думает о возрасте.

Поклонники поддержали певицу и сошлись во мнении, что хейтеры ей просто завидуют. Фолловеры считают, что «люди – хищники по природе», поэтому их поведение может скорректировать только правильное воспитание.

Алла Пугачева, которая старше своего супруга на 27 лет, никогда не скрывала, что делала пластические операции. Кроме этого, Примадонна периодически прибегает к различных косметологическим услугам, которые помогают ей выглядеть моложе.