Поклонники не узнали Татьяну Навку на архивном студенческом снимке

03.02.2021, 15:04, Разное

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В своем микроблоге Instagram Татьяна Навка написала пост о том, что решила присоединиться к акции #КнигаСтудента, запущенной Валерием Фальковым, возглавляющим Министерство науки и высшего образования РФ. Фигуристка сопроводила пост архивным снимком, сделанным в ее студенческие годы.

Многие поклонники признались, что не узнали ее на фотографии. Татьяна Навка позировала с каштановыми волосами, хотя все привыкли ее видеть блондинкой. Некоторые фолловеры написали, что даже не знали о том, что у спортсменки от природы темные волосы. В комментариях отметили, что супруга Дмитрия Пескова очень изменилась за эти годы.

Татьяна Навка пояснила о книгах, которые в свое время повлияли на ее мышление и призвали к внутреннему диалогу. В юности ее любимой героиней была Скарлетт из «Унесенных ветром» писательницы Маргарет Митчелл. Также олимпийская чемпионка обожает все литературные произведения Александра Дюма, Антона Чехова и Александра Пушкина. При этом, она считает, что школьное прочтение и более осознанное, в зрелом возрасте, это абсолютно две разные вещи. Кроме этого, Татьяна Навка отметила книгу Колина Маккалоу «Поющие в терновнике» и Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Позже жена Дмитрия Пескова полюбила рассказы и романы популярного автора Пауло Коэльо.