 

Чемпионат мира по хоккею в Риге пройдет без зрителей – премьер-министр Латвии

03.02.2021, 14:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Чемпионат мира по хоккею-2021 в столице Латвии Риге пройдет при пустых трибунах, рассказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в эфире телеканала ТV3. Его цитирует литовский портал Delfi 3 февраля.

По информации премьера Латвии, это будет чемпионат “эпидемиологически безопасный чемпионат”, который пройдет в “пузыре”, где игроков полностью отделят. Кариньш отметил наличие опыта у Международной федерации хоккея (IIHF) проведения в подобных условиях молодежного чемпионата по хоккею в Канаде. 

Решение провести весь чемпионат в Риге, премьер оценил положительно. Над организацией чемпионата, в том числе и его государственным финансированием, работают министерство образования и науки совместно с Латвийской федерацией хоккея (ЛФХ). Основной размер финансовых обязательств ляжет на IIHF, сказал премьер.

Президент ЛФХ Айгар Калвитис ранее говорил, что присутствие зрителей на чемпионате мира по хоккею в Риге будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Если к маю ситуация с COVID-19 в стране улучшится настолько, что на матчи могут быть допущены зрители, IIHF вместе с оргкомитетом чемпионата готова организовать продажу билетов в течение трех дней после решения правительства.

Совет IIHF  проголосовал 2 февраля за то, чтобы Латвия стала единственной принимающей стороной чемпионата мира по хоккею в этом году. Основным стадионом станет “Арена-Рига”. На нем сыграют команды группы B и пройдут два четвертьфинала, полуфинальный и медальный раунды. Вторым стадионом станет Олимпийский спортивный центр, который переоборудуют в ледовый каток вместимость до 6 тыс. человек. Там состоятся матчи группы A и две четвертьфинала.

IIHF 18 января лишила Беларусь права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Совет организации определил, что “невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси”. Среди причин переноса в федерации назвали политическую ситуацию в стране и ситуацию с распространением коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / Члены команды Байдена опасаются, что ключевые должности в администрации президента займут чиновники времен Обамы – СМИ

25.08 / Летучих мышей в РФ начали проверять на коронавирусы

15.08 / “Ожидали более взвешенного решения”. ОПУ оценил выдачу вагнеровцев России

25.06 / Глава отделения «Голоса» оказалась связана с офшором из «панамского досье»

28.09 / Не гарантируя мирную передачу власти, Трамп попирает один из фундаментальных принципов демократии в США

01.02 / В Госдуме пояснили закон о запрете мата в соцсетях

28.06 / В Санкт-Петербурге прошел традиционный праздник выпускников школ “Алые паруса”

14.09 / В украинской делегации в контактной группе появится должность спикера – Резников

31.08 / Семь сотрудников МВД Южной Осетии арестованы из-за смерти задержанного

22.09 / Лидером мирового проката 2020 года стал китайский фильм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска